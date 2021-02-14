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الأحد، 14-02-2021 01:07 م

هنا الزاهد تثير ضجة بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد، اليوم الأحد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محرك البحث "غوغل"، بعد عرض أولى حلقات مسلسلها التلفزيوني الجديد "حلوة الدنيا سكر"، الذي يشهد على أولى تجاربها في البطولة المطلقة.

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ونال المسلسل على إعجاب العديد من مرتادي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد عرض أولى حلقاته بعنوان "ساندي كراش"، أمس السبت.


وكتب أحد المغردين لهنا الزاهد: "مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تحفة بجد بسبب هنا الزاهد، والله أن بتفرج عليه، أحبك".

 

وغرد مستخدم آخر: "أول مرة أشوف مسلسل خفيف وممثلة دمها خفيف بجد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" حلو وخلي الدنيا حلوة".

كما انضمت الكاتبة المصرية، فاطمة ناعوت، إلى المعجبين بالمسلسل، إذ كتبت عنه: "عاملة دور مبهر يجنن في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، أداء تمثيلي رفيع المستوى وإتقان لشخصية البنت التلقائية الخجولة التي ترهب العالم وتختفي منه وراء نظارة طبية كبيرة. منتهى خفة الظل والعفوية غير المفتعلة. شابوووو يا هنا".

وكتب مغرد آخر: "المسلسل جميل جدا جدا جدا وإن شاء الله هيكسر الدنيا".
وغرد مستخدم آخر: "حلوة الدنيا سكر مسلسل رايق كفيل أنه يضحكك من أول الحلقه لآخرها"

ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إنتاج شركة "سينرجي"، ويتضمن حلقات متصلة منفصلة، وتحمل أولى حلقاته عنوان "ساندي كراش"، وتجسد هنا الزاهد في أحداثها دور مدربة قرود في سيرك.


سبوتنيك

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