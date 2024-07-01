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الإثنين، 01-07-2024 12:55 م

هنا الزاهد تخضع لعملية تجميل وتشارك جمهورها النتيجة

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الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بتعديل شكل أسنانها وتقويم الاعوجاج الموجود فيها، وأعربت الفنانة عن سعادتها لخضوعها لهذه العملية التجميلية، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" قالت فيه: "أنا عملت مصيبة حلوة أوي، مكنتش مصدقة إني في يوم أعملها، أخيراً عدلت أسناني".

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وكانت الزاهد كشفت في وقت سابق تعرضها للتنمر من أحد المتابعين بسبب شكل أسنانها، وردت الفنانة حينها "بحب سناني وهي معوجة، وحاسة إن ضحكتي هتتغير لو عملت فيها حاجة، وناس قديمة ماكنتش عاملة أسنانها والناس بتحبهم".


وتحدثت هنا الزاهد عن سبب رفضها تقويم أسنانها، مشيرة إلى أنها تتشابه بالفنانة الراحلة نجلاء فتحي، التي ورغم جمالها لم تُقدم على تعديل أسنانها.


وسبق وأن علقت الفنانة هنا الزاهد، على تشبيه الفنان هشام إسماعيل لها بالفنانة نجلاء فتحي، بسبب تشابه أسنانهما، وقالت في تصريحات تلفزيونية "حاجة كبيرة أوي إن هشام يشبهني بالنجمة نجلاء فتحي".

 

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