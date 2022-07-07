هنا الزاهد تشارك متابعيها تفاصيل العرض الخاص لفيلم "بحبك"

الوكيل الإخباري-شوفت الفنانة هنا الزاهد ، جمهورها لـ فيلمها الجديد “ بحبك ” وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام .

اضافة اعلان



و نشرت هنا الزاهد عدة صور و فيديوهات من العرض الخاص للفيلم الذي تم أمس الأربعاء ، مما نال اعجاب متابعيها.



ويعد فيلم بحبك من إخراج النجم تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربي أن يقدم مطرب فيلما سينمائيا من إخراجه وتأليفه وبطولته.





صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة

