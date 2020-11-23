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الإثنين، 23-11-2020 03:32 م

هنا الزاهد تشارك متابعيها كواليس مسلسلها الجديد

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الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" فيديو جديد من كواليس مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" المنتظر عرضه قريبا.

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وقد ظهرت الزاهد بلوك مختلف بسبب تعدد الشخصيات التي تقدمها بحكايات المسلسل المختلفة، وارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه :" حلوة الدنيا سكر قريبا 9 قصص مختلفة تماما عن بعض.. ربنا يكرمنا على قد تعبنا و ان شاء الله يعجبكم".

 

 

المصدر : اليوم السابع 

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