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الأحد، 13-06-2021 09:27 م

هنا الزاهد تطلب الدعاء لوالدتها

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الوكيل الإخباري - طالبت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بالدعاء لوالدتها، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على "إنستغرام"، بعد إصابتها بوعك صحية ودخولها غرفة العمليات بشكل عاجل.

وكتبت النجمة المصرية: "أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله".

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ولم تفصح هنا عن أي تفاصيل تخص عملية والدتها؛ أو حالتها الصحية، فقط اكتفت بطلب الدعاء لها.

كما أعادت الفنانة الشابة فرح الزاهد نشر منشور شقيقتها هنا، لتطلب من جمهورها أيضاً الدعاء لوالدتها.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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