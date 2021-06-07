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الإثنين، 07-06-2021 10:47 ص

هنا الزاهد تعتذر عن بطولة في عز الظهر

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الوكيل الإخباري - رغم أنها تعاقدت على بطولة الفيلم المنتظر عرضه خلال الفترة القادمة "في عز الظهر" أمام مينا مسعود في أولى تجاربه السينمائية في مصر.

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وحضرت المؤتمر الصحفي الخاص بالعمل وسط نجوم الفيلم وتحدثت عن سعادتها بالتجربة الأولى التي ستجمعها بنجم عالمي، اعتذرت هنا الزاهد عن استكمال التصوير قبل فترة وجاءت إيمان العاصي لتحل مكانها في العمل، مبررةً انسحابها لارتباطاتها بأعمال فنية أخرى وإلتزامها بتصوير مسلسلها الرمضاني "النمر" أمام محمد إمام.


دعاية خاصة 
هنا الزاهد التي وافقت فوراً على المشاركة في بطولة فيلم "في عز الظهر" أمام مينا مسعود في شخصية المساعدة الأولى له ضمن أحداث العمل، قررت الاستغناء عن التجربة نهائياً قبل أيام من بدء تصوير مشاهدها في العمل.


ويتردد أن السبب الرئيس لإعتذارها هو عدم حصولها على الدعاية التي ترضيها ضمن الحملة الدعائية التي أقامتها الجهة المنتجة للعمل، فيما اهتمامهم القوي كان بنجم العمل مينا مسعود، وهذا ما لا يرضِها خاصة أنها قدمت خطوات فنية قوية وناجحة خلال الفترة الأخيرة في مشوارها الفني.

وكانت هنا قد حصلت على إجازة سريعة برفقة زوجها أحمد فهمي بعد إنهائها تصوير مسلسلها الرمضاني "النمر" في تانزانيا، على أن تعود لتواصل ارتباطاتها الفنية خلال الفترة القادمة، حيث تدرس تقديم عرض مسرحي برفقة زوجها أحمد فهمي على خشبة المسرح للمرة الأولى معاً خلال موسم الصيف الحالي.

 

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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