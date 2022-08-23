الثلاثاء 23-08-2022
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الثلاثاء، 23-08-2022 12:35 م

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بعمل جديد

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الوكيل الإخباري-تحدثت الممثلة المصرية هنا الزاهد عن مفاجأة سارّة تحضرها للجمهور وقالت أنها تجهز لعمل سيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

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مؤكدة أنّ المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور لاحتوائه على الدراما والرومانسية والكوميديا، مضيفة أنّها تهتم دائماً بوجود الجانب الدرامي في كل أعمالها الكوميدية لإظهار المشاعر التي تؤثر في المشاهدين.


وكشفت هنا الزاهد عن سعادتها بما حققه فيلم "بحبك" من نجاحات خليجياً، وقالت خلال لقائها مع برنامج "صباح العربية" على شاشة "العربية"، أنه تم تصنيف الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما في السعودية تحقيقاً وفق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالإضافة لأنّها اكتشفت ما يَحظى به تَامِر حسني من قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج مكنت الفيلم بتحقيق إنجاز غير مسبوق على المستوى العربي.

 

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