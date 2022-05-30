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الإثنين، 30-05-2022 01:49 م

هنا الزاهد تكشف عن دورها في فيلم تامر حسني الجديد "بحبك"

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الوكيل الإخباري-كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد على وسائل التواصل الاجتماعي عن الشخصية التي تلعبها في فيلم "بحبك" وهي تقف امام الفنان المصري تامر حسني وتجسد دور عشيقته ، حيث نشأت بينها وبينه قصة حب تتخللها العديد من الصعوبات والمواقف الكوميدية.

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الفيلم المقرر عرضه في عيد الاضحى في صالات السينما في مصر، من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من الممثلين المصريين منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، وحمدي الميرغني ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».


وكانت ظهرت هنا الزاهد في موسم رمضان الماضي كضيفة شرف في الحلقة الاخيرة من مسلسل "مكتوب عليا".


 

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