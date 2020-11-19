هنا الزاهد تكشف عن عمل جديد يجمعها بالفنان محمد الكيلاني

الوكيل الإخباري _ شاركت الفنانة المصرية "هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة جديدة لها تجمعها بالفنان محمد الكيلاني .

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وارفقت الصورة بتعليق اشارت من خلاله عن عمل جديد سيجمعها بالكيلاني ، الا انها لم تكشف عن اي تفاصيل، حيث انها قالت : "مبسوطة ان احنا بنشتغل مع بعض يا كيلاني. هتشوفوا ان شاء الله حاجة هتعجبكوا. "



وقد انهالت عليها التعليقات من متابعيها الذين اعربوا عن اناقة الزاهد متمنيين لها التوفيق .

المصدر : الامارات نيوز

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