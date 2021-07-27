الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يدعو لأخذ المطعوم لتجاوز العودة لإجراءات تؤثر على نفسية المواطن

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

إدارة الأزمات تدعو من يعانون الحساسية لتلقي لقاح كورونا في المستشفيات

الصناعة والتجارة تعلق على ارتفاع أسعار الدواجن.. وتدعو المواطنين اللجوء لرقم الشكاوى

%19 زيادة تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي

الداخلية: التوقيف الإداري لمؤجري المزارع الخاصة المتضمنة البرك المائية

ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل 19% خلال النصف الأول من 2021

شكاوى من غياب الاهتمام والنظافة في بعض الحدائق العامة

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة للأسبوع المقبل

حوادث الغرق داخل برك المزارع الأكثر تعاملاً من قبل الدفاع المدني في 2020-2021

عاجل

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

الثلاثاء، 27-07-2021 11:14 ص

هنا الزاهد تنشر فيديو تحول أحمد فهمي إلى شخص مرعب بسبب 'الأهلي'

2_82


الوكيل الاخباري - شاركت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، الأحد، مشهد فيديو لزوجها الفنان المصري، أحمد فهمي، حذرت فيه المتابعين من الجلوس معه عند حضوره مباريات كرة القدم.

اضافة اعلان


وصورت الفنانة المصرية هنا الزاهد زوجها عند مشاهدته مباراة فريقه الكروي المفضل "نادي الأهلي" المصري، حيث ظهر في لحظات توتر شديد بسبب مجريات اللعب.

وظهر الفنان المصري أحمد فهمي، في الفيديو وهو بحالة قلق كبير وتوتر حيث وقف ورفع القميص وغطى كامل رأسه به وهو يشاهد المباراة.

 



وعلقت زوجة الفنان المصري على الفيديو الذي نشرته في خاصية "القصص" (الستوري) في "إنستغرام" موجه تحذيرا للمشاهدين من الجلوس مع زوجها أثناء حضور المباراة لأنه يقوم بتصرفات "غريبة ومرعبة" على حد وصفها.


وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن، ظهر فهمي منفعلا بسبب تأخر نادي الأهلي المصري في النتيجة قبل نهاية المباراة.


وكتبت الزاهد على الحالة مازحة مع شريك حياتها: "أحمد فهمي محدش يقعد معاه وهو بيتفرج على الماتش عشان زي مانتوا شايفين بيعمل حاجات غريبة مرعبة".


وسجل المتابعون ومحبي الفنانين المصرين مشهد الفيديو وشاركوه على نطاق واسع، وأشادوا به معترين أنه مشهد حقيقي يجسد حب الناس لكرة القدم.


الجدير بالذكر أن الزاهد كانت قد أشادت بآخر أعمال زوجها في فيلم "العارف"، حيث كتبت على صفحتها في "إنستغرام": "فيلم العارف إخراج، إنتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لأحمد عز مش بحبه كله هايل في الفيلم"، واعتبرت أن دور زوجها في الفلم كان "مفاجأة" بالنسبة لها.

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
210055034_357292955758772_3063274961547332155_n

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين٣

نقابة الأطباء المصرية تكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

ec8e5db7-b93c-48df-884e-1f5d41c56c18

نقيب الفنانين لـ الوكيل : الفنان أحمد قوادري في ذمة الله

79819

وفاة إعلامي عربي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا - صورة

E4aNADjWQAQ2uT7

أنغام تتوقف عن الغناء لثوان في جدة تأثرا بأغنية - فيديو

Is This the First Picture of Marwan Khoury's Fiancée_

أشهر عزاب الوسط الفني يعلق على حقيقة زواجه