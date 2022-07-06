هند صبري بطلة مسلسل في مهب الريح

الوكيل الإخباري - تشارك الممثلة التونسية هند صبري في مسلسل جديد تحت عنوان "في مهب الريح"، وهو النسخة العربية من المسلسل الاميركي The Good Wife، تقوم صبري بدور البطولة الى جانب عدد كبير من الممثلين، المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فيه الممثلين جمانة مراد، إياد نصار، ماجد المصري وغيرهم.

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سيمتد المسلسل على 45 حلقة، تقدم خلال 3 مواسم. من المتوقّع عرضه في اواخر 2022. مسلسل "في مهب الريح" يعالج قصة الزوجة الصالحة التي عليها الاستمرار في الحياة مع طفليها بعد دخول زوجها الى السجن اثر تورطه بقضايا.



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