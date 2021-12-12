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الأحد، 12-12-2021 11:56 ص

هند صبري تتحدث عن أهم التجارب في مشوارها الفني

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الوكيل الإخباري - صرحت الفنانة التونسية هند صبري، بأن لمصر فضلاً كبيراً عليها، ولولا المخرجة المصرية إيناس الدغيدي التي اكتشفتها وتبنتها فنياً في بداية مشوارها وقدمتها للجمهور المصري في فيلم "مذكرات مراهقة" لكانت لازالت محامية في تونس يجهلها العالم العربي، جاء ذلك في ندوة تكريمها بالدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة.

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وأكدت هند دور المخرجة التونسية مفيدة التلاتي، التي قدمتها للمرة الأولى في فيلمها الشهير "صمت القصور" عام 1994، وأنها سعت لرد الجميل للسينما التونسية من خلال دعم مخرجي الموجة الجديدة في تونس ممن ظهروا عقب الثورة التونسية.

المصدر - لها

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