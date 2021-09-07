الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

طالبان مستعدة لإقامة علاقات مع واشنطن

أفغانستان.. تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة الملا محمد حسن

إغلاق 3 منشآت في الكرك لمخالفتها أوامر الدفاع

وزير الأشغال يبحث مع نظيره الفلسطيني أوجه التعاون المشترك

سفراء ومحافظان يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الحنيفات يلتقي مربي الثروة الحيوانية في الجيزة والموقر

الأمن العام يحذر الأردنيين من سناب شات

تضرر أكثر من 1800 أسرة بولاية سودانية

الثلاثاء، 07-09-2021 04:29 م

هند صبري تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي - فيديو

243


الوكيل الإخباري - حرصت النجمة التونسية هند صبري على إحياء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر خاصية الستوريز بحسابها الرسمي على انستغرام ووجهت لها رسالة.

وعلقت الفنانة التونسية على الصورة بكلمات مقتضبة كتبت فيه: "عيد ميلادك في الجنة وحشتيني أوي. 

اضافة اعلان


وبهذه المناسبة، شاركت الاعلامية بوسي شلبي متابعيها بمقطع فيديو قديم ظهرت فيه النجمة الراحلة بكامل أناقتها وتألقها واحتفلت مع عائلتها بيوم ميلادها وبدت في غاية السعادة وتحدثت خلاله عن علاقتها المميزة بابنتها وحبها العميق لحفيدتها.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لاللاللاللا

شاهد ...منى واصف بصورة من كواليس الهيبة جبل

43527-إيمى-و-دلال-و-سمير

رسالة مؤثرة جديدة من إيمي سمير غانم لوالديها

download

دوين جونسون ينعي مايكل ويليامز

للاللاللاللا

إدوارد ينضم الى قائمة النجوم المصابين بعد تجربة سمكري البني آدمين

2021_8_9_20_22_2_376

عمرو دياب يعلن إطلاق خط أزياء في جميع أنحاء العالم - صور

برببربير

شاهد ... شاكيرا تعايد والدها اللبناني بكلمات مؤثرة

أخبار متعلقة
resize

معاناة منى فاروق من أزمة نفسية صعبة

ياسمين٣

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف عن مستجدات حالتها الصحية ويعلق على شائعة وفاتها

29dfc235-833c-477f-8329-24b2a2feb4a3_16x9_1200x676

محمد رمضان يستعين بنقابة من دون فنانين معروفين!

maxresdefault

فيديو.. الكشف عن كواليس أغنية عمرو دياب اتقل

3490206_1584364048

ليال الاختيار تودع شقيقتيها ولحظات مؤثرة جداً في المطار - صورة

9774606-1647690592

صورة من كواليس الهيبة تشوق الجمهور