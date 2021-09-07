هند صبري تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي - فيديو

الوكيل الإخباري - حرصت النجمة التونسية هند صبري على إحياء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر خاصية الستوريز بحسابها الرسمي على انستغرام ووجهت لها رسالة.



وعلقت الفنانة التونسية على الصورة بكلمات مقتضبة كتبت فيه: "عيد ميلادك في الجنة وحشتيني أوي.

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وبهذه المناسبة، شاركت الاعلامية بوسي شلبي متابعيها بمقطع فيديو قديم ظهرت فيه النجمة الراحلة بكامل أناقتها وتألقها واحتفلت مع عائلتها بيوم ميلادها وبدت في غاية السعادة وتحدثت خلاله عن علاقتها المميزة بابنتها وحبها العميق لحفيدتها.