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الثلاثاء، 08-03-2022 04:39 م

هند صبري تدافع عن منى زكي.. وتصفها بـ العظيمة

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الوكيل الإخباري - دافعت النجمة هند صبري عن زميلتها المصرية منى زكي، بعد الجدل الذي أثير، مؤخراً، حول مشاهدها في فيلم "أصحاب ولا أعز". وقالت نجمة "البحث عن علا"، في مقابلة تلفزيونية لها: "منى زكي ممثلة عظيمة، وآراء الناس والشارع تختلف عن السوشيال ميديا، مش ده نبض الشارع الحقيقي".

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وأضافت النجمة في حديثها: "كل واحد حر في كلمته على السوشال ميديا.. بس مش كله عفوي".


وأوضحت صبري، في تصريحاتها، أن "السوشال ميديا" خلقت نوعاً من الوهم الكبير، وباتت تغش الرأي العام، مستدلةً على ذلك بأن هناك الكثير من الأعمال التي كانت تتصدر "الترند" في رمضان على "تويتر"، و"غوغل"، لكنها في الشارع لم تكن ذات أهمية، والعكس صحيح.


ويُعد هذا التصريح الأول من قبل الفنانة هند صبري بالدفاع عن زميلتها؛ إذ مر على أزمة النجمة منى زكي أكثر من شهر ونصف. وكانت زكي قد حصلت على دعم نقابة المهن التمثيلية، بعد الضجة التي أثيرت حولها، حيث أصدرت النقابة بياناً عاجلاً، أكدت فيه دعمها الكامل للنجمة، وعدم وجود أي نية للتحقيق معها، أو الاستجابة لبعض التحركات بشطبها من سجلاتها.

 

زهرة الخليج

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