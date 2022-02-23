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الأربعاء، 23-02-2022 12:35 م

هند صبري تكشف فيديو كواليس تحضير البحث عن علا - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة التونسية هند صبري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت من خلاله تفاصيل اتفاقها مع منصة "نتفيلكس" للتعاقد على مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، كما كشفت من خلال الفيديو أسرار وكواليس المسلسل والتحضيرات له.

وظهرت هند في الفيديو برفقة المخرج هادي الباجوري، وهي تستعرض تحضيرات العمل وكواليس التصوير، مؤكدةً أنها كانت تريد أن تخوض تجربة الإنتاج، وعندما حدّثتها "نتفليكس" عن المسلسل أكدت أنها كانت تتمنى أن تخوض تجربة الإنتاج، لتتيح لها المنصة العمل كمنتج منفذ في المسلسل.

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