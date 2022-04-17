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الأحد، 17-04-2022 11:52 ص

هند صبري سفيرة كارتييه في العالم

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الوكيل الإخباري - انضمت النجمة وسفيرة برنامج الغذاء العالمي هند صبري إلى دائرة أصدقاء دار كارتييه العالميين.

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هند ترى مسيرتها الإنسانية والفنية نموذجاً يُحتذى به في تمكين المرأة من خلال وجودها كممثلة ومنتجة، حيث تتشارك وكارتييه الشغف والالتزام به.


من هنا، وفي إطار سعي كارتييه إلى الاحتفاء بالنساء صانعات التغيير، اختارت النجمة هند صبري من بين أصدقائها العالميين للعمل معاً في دعم المرأة منطلقة من قناعتهما المشتركة التي لا يمكن تحقيقها دون ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.


ويهدف هذا التعاون إلى تذكير العالم بأنّ انخراط المرأة الكامل والعادل في كافة القطاعات يمثل جانباً لا غنى عنه بهدف بناء مستقبل أكثر مساواة وإنصافاً، وهو ما تمثل يوم ٨ من مارس الماضي حيث احتفت هند صبري وكارتييه بيوم المرأة العالمي في جناح المرأة ضمن معرض إكسبو 2020 دبي، وألقوا الضوء من خلالها  على دور النساء المحوري في تشكيل وصياغة ملامح المجتمعات، مع التأكيد على أنّ ازدهار البشرية من ازدهار المرأة. كذلك شاركت هند صبري في ندوة حوارية حملت عنوان "مكافحة التصورات النمطية عن النساء في الثقافة الشائعة".

نواعم 

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