هند صبري: فخورة بوجودي ضمن قائمة ١٠١ الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية - صورة

الوكيل الإخباري - أعربت الممثلة التونسية هند صبري عن سعادتها بالتواجد كممثلة ومنتجة، ضمن قائمة 101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية للسنة الثالثة على التوالي، والتي يطلقها سنويا مركز السينما العربية، على هامش مهرجان كان السينمائي.

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ونشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة توثق إدراج إسمها ضمن القائمة، وكتبت: "فخورة بوجودي كممثلة ومنتجة ضمن قائمة ١٠١ الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية للسنة الثالثة على التوالي والتي يطلقها سنويا مركز السينما العربية على هامش مهرجان كان السينمائي".



وتقام الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بمشاركة الفنانون وصناع السينما، وبعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.





المصدر - الفن



