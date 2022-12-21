هنيدي يطلق الاعلان الرسمي لفيلم " نبيل الجميل أخصائي تجميل " .. فيديو

الوكيل الإخباري-نشر الفنان محمد هنيدي على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" إعلان فيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، المقرر طرحه بدور السينما يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.



وعلق هنيدي على الإعلان بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، إعلان فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل القصير، 28 ديسمبر بدور العرض".



وأضاف هنيدي ممازحاً جمهوره قائلاً: "الإعلان هو اللي قصير مش أنا، يعني القصير نسبة للإعلان نفسه".

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فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعي. " لها "