هنيدي يقدم جائزة طريفة لمن يتوقع نتيجة مباراة اليوم

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي عن جائزة تذكرتين مجانيتين لحضور فيلمه الجديد " نبيل الجميل " لمن يتوقع الفائز بمباراة كرواتيا والأرجنتين اليوم الثلاثاء ، ضمن فعاليات نصف نهائي كأس العالم 2022 .

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وبالتفاصيل كتب هنيدي عبر حسابه الخاص في " فيسبوك " معلناً عن تذكرتين مجانيتين لحضور فيلمه الجديد الذي سيعرض قريباً في دور السينما ، لمن يتوقع الفائز بمباراة اليوم بين الأرجنتين وكرواتيا :"اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا صح .. هكسبه تذكرتين هدية للعرض الخاص لفيلمي القادم قريبا نبيل الجميل أخصائي تجميل ".



وأضاف بطريقته الطريفة انه سيقدم مع التذكرتين التسالي الخاصة بحضور الفيلم مثل الفشار وغيرها قائلاً :" ومع التذكرتين ٢ فشار جبنة وحاجة ساقعة وغزل البنات وسندوتشين حواوشي وفوار عشان الهضم " .