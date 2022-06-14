هنيدي يكشف سبب حريق منزله

الوكيل الإخباري-كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل واقعة نشوب حريق في منزله.

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وقال الفنان في تصريح خاص لموقع مصراوي ، "الحمد لله على كل حال، إحنا كنا قاعدين وفجأة لقينا دخان خارج من الغرفة لكن الحمد لله لحقناه بدري".



وأضاف الفنان: أن الحريق اشتعل عقب حدوث انفجار في تكييف الهواء، مضيفا: الحمد لله أنا والأسرة بخير ربنا نجانا".



وكان محمد هنيدي، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، عن نشوب حريق في شقته.

مصراوي

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