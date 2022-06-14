الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن بالمرتبة 47 عالميا في إصابات كورونا

حملة طارئة لتجنب كارثة ناقلة "صافر" النفطية

وقف ضخ المياه عن مناطق بالمفرق - أسماء

العمل تنفذ ورش عمل توعوية حول الأدلة الإرشادية بإدارة المخاطر

سقوط مواطن من مركبة خلال موكب افراح في دير علا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

العالم على موعد مع ظاهرة "قمر الفراولة" .. فما هي هذه الظاهرة ؟

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع عالمياً

الأردن يمنع عرض فيلم ديزني "لايتيير"

الثلاثاء، 14-06-2022 09:44 ص

هنيدي يكشف سبب حريق منزله

14-06-22-464649352


الوكيل الإخباري-كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل واقعة نشوب حريق في منزله.

اضافة اعلان


وقال الفنان في تصريح خاص لموقع  مصراوي ، "الحمد لله على كل حال، إحنا كنا قاعدين وفجأة لقينا دخان خارج من الغرفة لكن الحمد لله لحقناه بدري".


وأضاف الفنان: أن الحريق اشتعل عقب حدوث انفجار في تكييف الهواء، مضيفا: الحمد لله أنا والأسرة بخير ربنا نجانا".


وكان محمد هنيدي، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، عن نشوب حريق في شقته.

 

مصراوي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
619b9050-0806-460f-a974-fc6b25f8d164

أيمن رضا يتعرض لوعكة صحية مفاجئة و يدخل المستشفى

henedy

حريق في منزل الفنان محمد هنيدي - صور

من-هي-أمبر-هيرد

رد مختلف من آمبر هيرد حول الحكم ضدها بقضية التشهير

5ed934d5421aa97a94322876

أحدث ظهور للفنانة مي عمر من لندن .. صور

222222-2

السعودية تستضيف أول مهرجان للأفلام الأوروبية

فضلالالا

أغنية جديدة للفنان فضل شاكر قريباً

أخبار متعلقة
image

عودة تصوير فيلم "الجواهرجي" لمحمد هنيدي مرة أخرى