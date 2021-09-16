الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 10:02 ص

هوليوود بصدد تقديم معالجة جديدة لفيلم بودي غارد الشهير

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الوكيل الإخباري - تعتزم شركة وارنر براذرز للإنتاج السينمائي تقديم معالجة جديدة لفيلم (ذا بودي جارد) أو "الحارس الشخصي" الشهير الذي صدر العام 1992 ودشن مسيرة المطربة الراحلة ويتني هيوستن في عالم التمثيل وتضمن أشهر أغانيها.

وقالت الشركة أمس الأربعاء إن المعالجة الجديدة لفيلم التشويق والرومانسية قيد التنفيذ، وإن الكاتب الأمريكي ماثيو لوبيز يتولى كتابة النص.

ولم تفصح وارنر براذرز عن تفاصيل بشأن الممثلين المشاركين ولا الحبكة الدرامية ولا الموعد المحتمل لإصدار الفيلم، لكنها قالت إن لورانس كاسدان، كاتب ومنتج الفيلم الصادر العام 1992 سيشارك في إنتاج النسخة الجديدة منه.

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وبدأت هيوستن التمثيل في ذلك الفيلم وجسدت دور مطربة يحميها ضابط سابق في جهاز الخدمة السرية من مجهول يتعقبها. وجسد دور الحارس الشخصي النجم الشهير كيفن كوستنر.

 

وعلى الرغم من أن الفيلم واجه نقدا لاذعا وقت صدوره، فقد جاء في المرتبة الثانية في شباك التذاكر العالمي في ذلك العام وأصبحت أغنية هيوستن الأساسية فيه (آي ويل ألويز لاف يو) أو "سأحبك دائما" من الأغاني الكلاسيكية.

المصدر - البيان 

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