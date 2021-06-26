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السبت، 26-06-2021 11:14 ص

هويدا يوسف تروي تفاصيل تعرضها للإكتئاب - فيديو

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الوكيل الإخباري - روت الفنانة السورية هويدا يوسف تفاصيل تعرضها للاكتئاب، مبيَّنةً أنَّها أُصيبت بزيادة وزن وصل إلى 105 كيلوغرام عندما كانت حامل في ابنتها "جنا"، وتابعت أنًَها كانت تهرب من مشاكلها الشخصية بالأكل.

وأردفت هويدا يوسف، خلال مقابلة لها مع الإعلامية رابعة الزيات، أنًَها ابتعدت عن الفن خلال تلك الفترة، حيث تغيَّرت هيرمونات جسمها بعد الولادة، معقبةً أنَّ الطلاق وقع بينها وبين زوجها ثم عادت إلى بلدها، وكانت العودة للعمل وقتها ليست بالقوة التي كانت عليها، وهذا زاد من الاكتئاب لديها، لكنها كانت تعمل من أجل المال للإنفاق على نفسها وابنتها.

وشددت على أنَّها عانت من أذى أهلها، ولا تتواصل مع عائلتها سوى شقيقها الأكبر وشقيقتها الكبرى التي ربَّتها فقط، معقبةً أن الأذى جاء بالعموم ومن بينها عصيانها أمرهم خلال الزواج، ودخلت في نوبة بكاء؛ بسبب تذكرها لتلك الأذية.

وكشفت عن تعرُّضها للخيانة من زوجها مرات كثيرة، لكنها كانت تسامح في الأولى والثانية والثالثة، وذلك للحفاظ على شيء هي اختارته رغماً عن أهلها.

واستطردت أنَّ صمتها هذا حفاظاً على ابنها، وحتى لا يشمت فيها أحد وأولهم أهلها الذين خرجت عن طوعهم، معقبةً أنَّها كانت ترغب في أن تكون "جبارة" بعض الشيء، حتى لو كان هذا على حساب مشاعرها وأحاسيسها وأعصابها وصحتها.

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المصدر - زهرة الخليج 

 




 

 


 

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