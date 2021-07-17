هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، توجهت فيه للممثلة الكويتية إلهام الفضالة، وقالت لها بألا تذكرها بالسوء، وهددتها بفضحها.

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وتحدثت هيا قائلة :"وخري عني اسمي في الكومنتات لا تحطينه".



وعن زواج إلهام من الممثل الكويتي شهاب جوهر قالت: "أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون أنا شكو ليش دش بيتي شي أنا مالي شغل".



وختمت حديثها: "أنا المنافقة!، ليش أنا مالي شغل فيكي يا بنت الحلال عالجي نفسيتك قبل لا تعالجين الناس".



وكانت علقت الشعيبي على منشور للصحافي الكويتي خليل التميمي طليق إلهام يظهر فيه إلى جانب عدد من أصدقائه معلقًا: مع الصحبة الطيبة الله يحفظهم، لترد الفنانة هيا الشعيبي: "العافية أخوي وصديقنا الغالي إلى الأمام ولا تنظر خلفك".



هيا الشعيبي تُدخل اهل السعودية في خلافها مع إلهام الفضالة !!



By : pic.twitter.com/oUwVfVZbuk Snapchat :هيا الشعيبي تُدخل اهل السعودية في خلافها مع إلهام الفضالة !!By : @q1q555 July 16, 2021

المصدر- الفن