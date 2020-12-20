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الأحد، 20-12-2020 09:37 ص

هيا الشعيبي كادت أن تفقد حياتها لإنقاذ إبنتها من الموت

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الوكيل الإخباري _ نجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من الموت بإعجوبة من أجل انقاذ حياة إبنتها من حريق شبّ بشكل كبير في منزلها، جعلها لا تقوى على الحركة، وأُصيبت بحروق بالغة نتيجة الحريق.

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وقد نشرت عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قالت فيه: "تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي.. ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي (الأم المنقذة) الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله".


وأضافت: "طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى الخير وارمي في البحر. وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي ، طبعا أحب أشكر كل من رن عليا مشكورين ما قصرتوا حبايب قلبي، متمنياً الدعاء لها، ونصحت بالصدقة".

 

 

المصدر : الفن 



 




 

 


 

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