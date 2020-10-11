هيثم نبيل يعلن اصابته بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان والملحن المصري هيثم نبيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن إصابته بفيروس كورونا ، صباح اليوم الأحد.

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حيث انه قال :"قدر الله وماشاء فعل..أصيبت بكورونا دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله الحمدلله".



المصدر : الفن

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