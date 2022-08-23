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الثلاثاء، 23-08-2022 03:24 م

هيدي كرم تشارك صورة من طفولتها وتكشف عن مرض يخيفها

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية هيدي كرم صورة من طفولتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ظهرت وفي حضنها شقيقتها الصغرى، وأمكن ملاحظة ان ملامحها في الطفولة تتشابه مع ما هي عليه اليوم.

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وكانت الفنانة والاعلامية هيدي كرم عبرت خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات" الذي تبثه قناة أون وتقدمه مع الاعلامية شريهان أبو الحسن، عن خوفها من مرض الزهايمر الذي يصيب السيدات اكثر من الرجال والذي يتنامى عدد المصابين به الذي بلغ 55 مليون شخص حول العالم. وأضافت كرم: "ربنا يحمي الجميع يا رب من جميع الأمراض ويعطي الصحة للجميع".

 


 

 

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