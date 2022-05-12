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الخميس، 12-05-2022 02:30 م

هيفاء وهبي تجسد دور البطولة في مسلسلها الجديد

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الوكيل الإخباري-تعاقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على بطولة مسلسل درامي جديد لم يتم الاستقرار على اسم له بعد، وسيكون لصالح إحدى المنصات الإلكترونية، وستجسد فيه هيفاء دور البطولة.

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ينتمي المسلسل إلى أعمال الأكشن، وستبدأ هيفا في تصويره خلال شهر، بعد الانتهاء من ورشة كتابته، وتحديد أماكن التصوير والأبطال المشاركين فيه.


من ناحية ثانية، تتابع هيفاء وفريق عمل فيلم "رمسيس - باريس" تصويره بعد فترة من التوقف خلال شهر رمضان، ويتم التصوير بين فرنسا ومصر، الفيلم من بطولة هيفا وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، إخراج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، ومن تأليف كريم حسن بشير.

 

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