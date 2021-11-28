وائل عبد العزيز برسالة لشقيقته ياسمين عبد العزيز

الوكيل الإخباري - عبّر الممثل المصري وائل عبد العزيز عن حبه الكبير لشقيقته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، اذ كتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "بحبك ودموعك غالية عليا قوي.. معلش اختبار من ربنا".

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ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

وكان نشر وائل عبد العزيز، صورة لشقيقته ياسمين عبد العزيز، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها كاتباً "الحمدالله على السلامه"، وأرفق تعليقه برمز الخرزة الزرقاء وقلب أحمر، في إشارة منه إلى شفاء ياسمين من الأزمة الصحية التي عانت منها في الفترة الأخيرة، وكانت السبب في سفرها إلى سويسرا لتتلقى العلاج هناك.

المصدر - الفن