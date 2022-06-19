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الأحد، 19-06-2022 12:34 م

وائل عبد العزيز يقدم رسالة اعتذار لشقيقته !

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الوكيل الإخباري-اعترف الفنان وائل عبد العزيز بالخطأ؛ بعد حديثه عن أزمات شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم باعتذار منها، مؤكداً أنه لن يكرر هذا الخطأ مرة أخرى، ولن يحاول التواصل معها، ولكنه سيبقى مستعداً لدعمها في أي وقت تحتاجه.

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وأضاف عبد العزيز، في حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر: "خروج الخلاف الشخصي بين الأخين للسوشيال ميديا خطأ، وأعترف أنه خطأ" 

 

وتابع: "الاعتذار من شيم الرجال، وغلطة الشاطر بألف، فهذه تجارب وعدت ونتعلم منها، ومن هنا لست متفرغاً سوى لعملي، وربنا يوفق ويكرم الناس أجمعين".


وواصل قائلاً: "المهم في الاعتذار هو التوقيت، والتوقيت لدى النساء مختلف عن الرجال، فالسيدة عندما تغضب تأخذ وقتها ومساحتها في الغضب، فالحزن طبيعي سيأخذ وقتاً، وهو شيء لا يعود لي، لكن يعود لصاحب الأمر في الأساس".


وأضاف: "أخدت قرار مش هرد تاني، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ومش محتاجاني فتمام، وغلطت لما كتبت على السوشيال والمهم نعتذر، وأنا بعد كدة مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا، والأمور اللي مش بنلاقي فيها حل بنسيبها، ونشوف مين الصح ومين الغلط، ومن حبي لأختي ياسمين بقيت عامل زي القطة اللي كلت ولادها، واتعلمت درس كبير وهو إني متكلمش على السوشيال ميديا".


واختتم حديثه عن ياسمين عبد العزيز، قائلاً: "بحبك ووحشتيني وسيف وياسمين وحشوني وربنا يخليكي لينا وربنا يشفيكي ويبعد عنك أي شر، وتنجحي وتبقي قد الدنيا عشان انتي عندي قد الدنيا وأهديلك أغنية تعالي أدلعك".

 

سيدتي

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