وائل عبد العزيز ينشر صورة لياسمين عبد العزيز وتعليقه يشغل المتابعين

الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري وائل عبد العزيز، صورة لشقيقته الممثلة ياسمين عبد العزيز، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها كاتباً "الحمدالله على السلامه"، وأرفق تعليقه برمز الخرزة الزرقاء وقلب أحمر، في إشارة منه إلى شفاء ياسمين من الأزمة الصحية التي عانت منها في الفترة الأخيرة، وكانت السبب في سفر ياسمين إلى سويسرا لتتلقى العلاج هناك.

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وتساءل عدد من المتابعين في تعليقاتهم على الصورة التي نشرها وائل، عن صحة ياسمين حالياً، وعما إن كانت تعافت كلياً.

وكان إستغرب وائل الأخبار التي إنتشرت منذ أيام، والتي أفادت تدهور حالة شقيقته ياسمين ونقلها إلى العناية المركزة، وقال :"كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر، خبر عن وفاتها أو نقلها للعناية المركزة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا.. ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة".

المصدر - الفن