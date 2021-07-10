وائل كفوري و سليم عساف يجتمعان في عمل جديد - فيديو

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري الى طرح أغنية جديدة خلال الأيام القادمة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وتحمل الأغنية عنوان "البنت القوية".

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ويشار الى أن الأغنية من كلمات والحان الفنان اللبناني سليم عساف في أول تعاون بينهما، ومن توزيع عمر صباغ.



اثار الفنان وائل كفوري موجة من التفاعل والحماس بعد نشره امس، مقطع من فيديو كليب اغنيته الجديدة "البنت القوية" التي سيصدرها يوم الاحد المقبل.



وللمرة الاولى وبعد ان انتظر الجمهور هذا التعاون لسنوات، يجتمع وائل مع الفنان سليم عساف في عمل واحد الذي كتب ولحن الاغنية ووزعها عمر صباغ وتم تسجيلها في ستوديو ملحم ابو شديد.



بدوره نشر سليم عساف فيديو من الكواليس وعلق "خلصت النطرة" .

المصدر - الفن