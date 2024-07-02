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الثلاثاء، 02-07-2024 01:02 م

وائل كفوري يستعد لحفل "كامل العدد" في قرطاج

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الوكيل الإخباري- كشفت إدارة مهرجان قرطاج الدوليّ بدورته الـ 58 في تونس، عن نفاد تذاكر حفل الفنّان اللبنانيّ وائل كفوري في وقت قياسيّ، ومن المقرّر إقامة الحفل في 19 يوليو (تموز) الحالي.اضافة اعلان


ونشرت صفحة المهرجان عبر حسابها على "فيس بوك" بلاغاً فيما يخصّ الحفل، جاء فيه "تعلم لجنة مهرجان قرطاج الدوليّ لسنة 2024، عن نفاد التذاكر من فئة الكراسي التي تمّ طرحها للبيع على الموقع الإلكترونيّ والخاصّة بعرض النجم العربيّ وائل كفوري".

وتحت شعار "كامل العدد" يستعد النجم وائل كفوري لإحياء حفل ضخم يقدم فيه باقة من أشهر أغانيه.

وفي سياق متصل، طرح كفوري مؤخراً أحدث أعماله "حالف عالحب"، وتعاون في الأغنية مع منير بو عساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقي والتلحين.

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