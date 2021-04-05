وائل كفوري​ يشارك في دراما رمضان 2021!.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشف الفنان اللبناني وائل كفوري عن مفاجأة مذهلة عبر حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام"، معلناً غناءه شارة مسلسل "داون تاون"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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وتعتبر هذه الخطوة الأولى في مسيرة وائل كفوري الفنية، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين.



وكان تقرير لبرنامج mbctrending قد أكد الخبر من خلال مقابلة أُجريت مع منتج المسلسل رائد سنان، وأشار خلالها إلى أن وائل كفوري سيقدّم الأغنية بالفعل وستكون من أهم الأغاني في موسم رمضان المقبل وخلال فصل الصيف.

ويُذكر أن المسلسل من بطولة: كارمن لبس، جورج شلهوب، يوسف حداد، وفاء موصلي، أمل بشوشة، ستيفاني صليبا، سارة أبي كنعان، عبد المنعم عمايري، هبة نور، وآخرين، وهو قصة كلود أبو حيدر، سيناريو وحوار محمود إدريس، وإخراج زهير قنوع.

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