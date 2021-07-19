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الإثنين، 19-07-2021 04:08 م

وائل كفوري يشوّق الجمهور لـ برضه بتوحشني - فيديو

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الوكيل الإخباري - شوّق الفنان اللبناني وائل كفوري الجمهور لأغنيته الجديدة "برضه بتوحشني"، اذ نشر فيديو الإعلان الدعائي لها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، معلنا عن طرحها قريبا.

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ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن تشوقهم لسماع الأغنية.


يذكر أن آخر أعمال وائل كفوري كان أغنية "البنت القوي" الذي طرحها منذ فترة عبر قناته على يوتيوب، من كلمات وألحان سليم عساف، وكان إنتظر الجمهور هذا التعاون لسنوات، وتوزيع عمر صبّاغ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبو شديد.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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