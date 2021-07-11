وائل كفوري يطرح البنت القوية - فيديو

الوكيل الإخباري - طرح الفنان اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة "البنت القوية" قبل دقائق قليلة على قناته الخاصة على يوتيوب وقد صورها على طريقة الفيديو كليب الذي اتخذ طابع الاجواء الصيفية المرحة.

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العمل من كلمات وألحان الفنان سليم عساف وتوزيع عمر صبّاغ وقد تم تسجيله في ستوديو الملحن ملحم أبو شديد.



الاغنية بعيدة كل البعد عن الاغنيات الرومانسية التي سبق ان قدمها وائل في السابق وظهر فيها وهو يستمتع بوقته مع اصدقائه ويغني الاغنية التي انتظرها محبوه منذ فترة طويلة مع الاشارة الى انه لا زال يحقق نجاحاً كبيراً بأغنية "كلنا مننجر" وهي شارة مسلسل "داون تاون"

المصدر - الفن