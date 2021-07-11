الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

الأمن العام : افتتاح مركز معالجة الإدمان داخل مركز إصلاح وتأهيل بيرين

التربية: مصفوفة تعويض الفاقد التعليمي جاهزة للتنفيذ

بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

تنقلات قضائية واسعة - أسماء

منحة قطرية للأردن لتوفير لقاحات كورونا

1.7 مليار دولار قيمة صادرات الأردن إلى السوق الأميركية في 2020

رئيس الوزراء: من يعتقد أن جائحة كورونا انتهت فهو خاطئ

معلومات عليك معرفتها عند تقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية

التربية تزيد نصف ساعة لامتحان الرياضيات لكل ورقة

رئيس الوزراء يوعز بتشديد الرقابة على الالتزام بأوامر الدفاع

الأحد، 11-07-2021 01:04 م

وائل كفوري يطرح البنت القوية - فيديو

3611125_1592204029


الوكيل الإخباري - طرح الفنان اللبناني وائل كفوري أغنيته الجديدة "البنت القوية" قبل دقائق قليلة على قناته الخاصة على يوتيوب وقد صورها على طريقة الفيديو كليب الذي اتخذ طابع الاجواء الصيفية المرحة.

اضافة اعلان

 

العمل من كلمات وألحان الفنان سليم عساف وتوزيع عمر صبّاغ وقد تم تسجيله في ستوديو الملحن ملحم أبو شديد.


الاغنية بعيدة كل البعد عن الاغنيات الرومانسية التي سبق ان قدمها وائل في السابق وظهر فيها وهو يستمتع بوقته مع اصدقائه ويغني الاغنية التي انتظرها محبوه منذ فترة طويلة مع الاشارة الى انه لا زال يحقق نجاحاً كبيراً بأغنية "كلنا مننجر" وهي شارة مسلسل "داون تاون"

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
hani-6

أول تعليق من زوجة هاني شاكر عن حالته الصحية

حورية-فرغلي

حورية فرغلي تكشف عن تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة

46AD19C6-CCDF-4A56-BE1B-AFEC7ACAE88D

إكس يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات

باسم-ياخور

باسم ياخور يستذكر نضال سيجري في ذكرى رحيله الثامنة - صورة

4e50aab5-6d56-4a37-b176-3c008543e9ce

​راغب علامة​ يعلن عن موعد طرح 'فوراً غرام'

7cda4b8e8a5f356942d0c4375d7732af

في وسط البحر.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة - صورة

أخبار متعلقة
638768

وائل كفوري و سليم عساف يجتمعان في عمل جديد - فيديو

470632Image1

محمد عساف يطرح أغنية جديدة بعنوان عاش الحلو - فيديو

Music-Nation-Joe-Ashkar-News-1

اغنية جديدة باللهجة المصرية للفنان جو أشقر - فيديو

resize

محمود العسيلي يتصدّر ترند ​يوتيوب بأغنيته على خدك - فيديو

c957665d-cd54-422b-ba70-612fb0804954

فضل شاكر يستعد لاطلاق اغنيته الجديدة

3608876-747408706

​مصطفى حجاج يستعد لطرح '​والله ما ينفع'