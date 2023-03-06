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الإثنين، 06-03-2023 02:14 م

وائل كفوري يعلق للمرة الاولى على خبر زواجه ويحسم الجدل

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الوكيل الإخباري- علق النجم وائل كفوري للمرة الأولى على الأخبار التي تم تداولها الشهر الماضي، عن زواجه من شابة مغربية، ووصفها بأنها "حب حياته".

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وأكد النجم اللبناني في تصريحات لقناة MTV اللبنانية، على هامش حفل غنائي أحياه في جمهورية الدومينيكان: "قالوا إني اتزوجت، هني قالوا لكن أنا ما اتزوجت"، لينفي بذلك كل ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا عن خبر زواجه.


وأشار إلى أنه بصدد التحضير لعمل جديد قريبا، وقال: "الاغنية بدها تفكير ووقت وتحضير لأن الناس مش عارف شو بدها، لنشوف الستايل، حي وغرام وانتقام"، مضيفاً بعفوية: "أنا على طول مغروم".


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