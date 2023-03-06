وائل كفوري يعلق للمرة الاولى على خبر زواجه ويحسم الجدل

الوكيل الإخباري- علق النجم وائل كفوري للمرة الأولى على الأخبار التي تم تداولها الشهر الماضي، عن زواجه من شابة مغربية، ووصفها بأنها "حب حياته".

اضافة اعلان



وأكد النجم اللبناني في تصريحات لقناة MTV اللبنانية، على هامش حفل غنائي أحياه في جمهورية الدومينيكان: "قالوا إني اتزوجت، هني قالوا لكن أنا ما اتزوجت"، لينفي بذلك كل ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا عن خبر زواجه.



وأشار إلى أنه بصدد التحضير لعمل جديد قريبا، وقال: "الاغنية بدها تفكير ووقت وتحضير لأن الناس مش عارف شو بدها، لنشوف الستايل، حي وغرام وانتقام"، مضيفاً بعفوية: "أنا على طول مغروم".







لها