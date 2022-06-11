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السبت، 11-06-2022 02:10 م

وائل كفوري يغني فى قطر 17 حزيران

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الوكيل الإخباري-يحيي النجم اللبناني وائل كفوري، حفلا غنائيا فى قطر، يوم الجمعة الموافق 17 حزيران الجاري، ويعتبر هذا الحفل هو الثاني له فى قطر بعد أن تألق فى حفله الأول هناك شهر ايار الماضي، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية، بمناسبة موسم الصيف.

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وكانت آخر أعمال وائل كفوري أغنية "البنت القوية"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقي عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

 

اليوم السابع

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