وائل كفوري يغني مع اليسا في الكويت

الوكيل الإخباري-يحيى كل من إليسا ووائل كفوري حفلاً غنائيًا فى الكويت بعنوان "ليلة من بيروت" يوم 9 حزيران المقبل ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور وروج وائل كفورى، للحفل عبر حسابه على تويتر، ونشر صورة البوستر و كتب عليها قائلا:" حفلة جديدة في مكان جديد مع الملكة إليسا".
وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.
𝙽𝚎𝚠 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚛𝚝, 𝚗𝚎𝚠 𝚍𝚎𝚜𝚝𝚒𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗!— Wael Kfoury (@waelkfoury) May 24, 2022
𝟿/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟸 #𝙺𝚞𝚠𝚊𝚒𝚝 🇰🇼
𝚆𝚒𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚚𝚞𝚎𝚎𝚗 @elissakh 🌹#𝚆𝚊𝚎𝚕𝙺𝚏𝚘𝚞𝚛𝚢 #وائل_كفوري #الكويت pic.twitter.com/KfvxgRl8IV