وائل كفوري يغني مع اليسا في الكويت

الوكيل الإخباري-يحيى كل من إليسا ووائل كفوري حفلاً غنائيًا فى الكويت بعنوان "ليلة من بيروت" يوم 9 حزيران المقبل ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور وروج وائل كفورى، للحفل عبر حسابه على تويتر، ونشر صورة البوستر و كتب عليها قائلا:" حفلة جديدة في مكان جديد مع الملكة إليسا".

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وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.