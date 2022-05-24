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الثلاثاء، 24-05-2022 02:48 م

وائل كفوري يغني مع اليسا في الكويت

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الوكيل الإخباري-يحيى كل من إليسا ووائل كفوري حفلاً غنائيًا فى الكويت بعنوان "ليلة من بيروت" يوم 9 حزيران المقبل ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور وروج وائل كفورى، للحفل عبر حسابه على تويتر، ونشر صورة البوستر و كتب عليها قائلا:" حفلة جديدة في مكان جديد مع الملكة إليسا".

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وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

 

 

 

 




 

 


 

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