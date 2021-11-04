الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 12:05 م

وائل كفوري يوجه رسالة تعزية ومواساة

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الوكيل الإخباري - بعد أن خرج عن صمته بعد تعرضه لحادث سير، بمنشور شكر فيه كل من إطمأن عليه، قدّم الفنان اللبناني وائل كفوري التعازي لعائلة الفنان السوري الراحل صباح فخري.

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وكتب وائل منشوراً في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قال فيه: "‏رحل الكبير وبقيت ذكراه الطيبة وأعماله الخالدة وصوته الذي لا يمكن أن ننساه."

 

وتابع: "أتقدم بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة ولكل محبّيه.. رحم الله ‎صباح فخري".

 


 

المصدر - الفن 

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