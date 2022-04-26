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الثلاثاء، 26-04-2022 03:42 م

وائل كفوري يوجه رساله لجمهوره بعد حصده جائزة يوتيوب الذهبية - فيديو

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الوكيل الإخباري -  أعلن الفنان اللبناني، وائل كفوري، عن مشاركة جمهوره الأردني حفل عيد الفطر السعيد، يوم الجمعة السادس من مايو المقبل.

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وكتب كفوري، على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "ناطرينكن بسهرة من العمر بعمان، لنسهر ونحتفل سوا بالعيد".

 

وسيكرر كفوري اللقاء بالجمهور الأردني، في الحفل الذي يجمعه بالفنانة العراقية رحمة رياض، في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة العربية، يوم الثامن والعشرين من شهر يوليو المقبل.

 

إلى ذلك، وجه كفوري شكره للجمهور الذي أوصله إلى مليون اشتراك على موقع "يوتيوب"، ونشر فيديو الدرع الذهبية، التي وصلته، وكتب موجهاً كلامه للجمهور: "شكراً لكم على محبتكم".


على صعيد آخر، ظهر كفوري لأول مرة في إعلان تجاري صوره في العاصمة المصرية القاهرة، وأطلق من خلاله أغنية باللهجة المصرية بعنوان "مكان في القلب"، لينضم بذلك إلى قائمة النجوم الذين قدموا إعلانات في شهر رمضان المبارك.

 

 

 

زهرة الخليج

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