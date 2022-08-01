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الإثنين، 01-08-2022 01:08 م

والدة أكرم حسني تعلق على عودة أغنية "للي"

نىنىة


الوكيل الإخباري-بعد اتهامه بسرقة كلمات أغنية "للي"، هنأ عدد من الفنانين، الفنان المصري أكرم حسني لعودة الأغنية على يوتيوب كما علقت والدته على الموضوع وذلك بعد التهم التي وجهها له الشاعر عادل صابر.

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وقالت السيدة فاطمة المنصوري والدة أكرم حسني، عبر موقع التواصل الاجتماعي : "ألف مليون مبروك يا حبيبي بالتوفيق دايمًا.. وربنا يبعد عنك كل عين حاقدة ويحميك ويحفظك يا ابني"، فيما رد عليها أكرم حسني وقال: "ببركة دعاكي يا أحلى أم في الدنيا".


الفن

 

 

 

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