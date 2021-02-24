والدة الفنانة حلا الترك تكشف عن حالة ابنتها في المحكمة!.. فيديو

الوكيل الاخباري - تواصل منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، إثارة القضية العالقة بينها وبين ابنتها وعائلة الأخيرة.

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ومؤخراً ظهرت في بث مباشر مع متابعيها وتحدثت عن هذه القضية مطولاً. وقالت إنها ما زالت تخوض معركة الحضانة منذ 8 سنوات. واشارت إلى أنها تخلت عن حياتها من أجل أولادها.



ولفتت إلى أن بعض الدول تهتم بالأم وأن هذا لا يحدث في مجتمعاتنا. وأعربت عن أسفها لأن أولادها يذهبون إلى المحاكم ومراكز الشرطة، منبهة إلى أن لهذا تأثيراً كبيراً على حالتهم النفسية.

وكشفت أن حلا كانت ترتجف في المحكمة وأنها لم تقو على الكلام. وهاجمت جدتها مهى الترك ورأت أنها تتصرف بحرية تامة وكأنها حملت بالشابة وتعبت من أجل تربيتها.



وأشارت إلى أن حلا "مجروحة ومدمرة" وأنها تتعرض للاستغلال من والدها وأسرته. وقالت إن النجمة تعمل في مجال الفن منذ العام 2010 وإنه كان من الممكن أن تصبح مليارديرة. وتابعت: "فلوسها راحت، بيتها راح، أمها تطلقت أخوانها مشردين". واعتبرت أن أهل والد حلا يستغلونها مذكرةً بأنها أتت إليها وهي لا تمتلك شيئاً حتى الملابس.

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