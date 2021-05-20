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الخميس، 20-05-2021 12:43 م

والدة حلا الترك تفاجئ ابنتها للمرة الثانية.. صورة

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الوكيل الاخباري - احتفلت الفنانة الكويتية، منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، وشقيقها الأصغر بعيد ميلاد ابنتها، رغم الخلاف السائد بينهما بسبب رفع الثانية دعوى ضد والدتها، تطالبها فيها برد مبلغ 53 ألف دولار.

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ونشرت السابر مقطع فيديو من خلال خاصية "الستوري" عبر صفحتها على "إنستغرام"، ظهر فيه نجلها الأصغر وهو يهنئ حلا بعيد ميلادها وأمامه قالب حلوى، متمنيا لها السعادة والنجاح.


كما نشرت منى السابر صورة لها مع ابنتها حلا، وعلقت عليها، قائلة: "كل سنة وإنتِ بألف خير حلا".

 

وكانت منى السابر حرصت على تهنئة ابنتها حلا الترك في عيد ميلادها، موجهة لها تهنئة عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة :"عيد ميلاد سعيد لابنتي المميز.. "أحبكِ اليوم وغدا ودائما"، كما نشرت صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلبا كبيرا، في مشهد رمزي لعلاقة الأم بابنتها.


يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

 


سبوتنيك

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