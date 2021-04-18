والدة حلا الترك تفاجئ الجميع بمصيرها الجديد!

الوكيل الاخباري - بعد غيابها عن مواقع التواصل الإجتماعي، فاجأت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك متابعيها ببث مباشر ردّت فيه على مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تصلها حول المبلغ المالي المطلوب منها وقضية سجنها.

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ووجهت منى رسالة اعتذار لمتابعيها بسبب قلة ظهورها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "اعذروني أنا بعرف إني مقصرة معكم بس والله ما بدي أحكي عن النفسية بس بحس إني مالي خلق".



وعن مسألة اكتمال المبلغ المطلوب منها والمفترض أن تدفعه لابنتها لحماية نفسها من السجن قائلة: "الكل يسألني هذا السؤال.. للأسف ما اكتمل.. الأحد التنفيذ".



يذكر أن محكمة بحرينية قد أصدرت حكما بحبس والدة الفنانة البحرينية، سنة مع النفاذ إذا لم تتمكن من إرجاع المبلغ المالي الضخم وقدره 200 ألف دينار بحريني (531 ألف دولار أمريكي) لإبنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده أو دخول السجن.

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