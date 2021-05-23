الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 12:34 م

والدة حلا الترك تكشف سبب عدم دخولها السجن!..فيديو

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الوكيل الاخباري - نفت منى السابر عبر فيديو نشرته في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي كلام الإعلامية اروى حول اخفائها مصالحتها مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، بعدما عايدتها مرتين في حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام".

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وأكّدت السابر في الحديث الذي جمعها بالمستشارة القانونية ربا الخالد أن المصالحة لم تتم، ولكن ذلك لا يمنعها كأم من الفرح في مناسبة عيد ميلاد ابنتها وتقديم التهاني لها.


وأشارت إلى أنّ التواصل مقطوع بينهما، مضيفةً: "أنا بقول الله يهديها وينور بصيرتها".


وكانت اروى توّجهت إلى السابر في مقطع مصوّر قائلةً: "ليش لما يصير شيء كويس الواحد ما يحكي عنه، إذا بنتك صالحتك أو تنازلت عن دخولك السجن".


وأضافت: "ليش مثل ما شهرتي الأول ما تطلعي تصلحي صورتها، على العموم ما نقول غير الله يهدي النفوس، وكويس إن الأمور تنحل هذا شيء رائع".


وأوضحت وكيلة السابر ربا الخالد سبب عدم دخول موّكلتها السجن لتنفيذ حكم الحبس مدة سنة، كاشفةً إعطاء السابر مدة شهر من أجل السداد.


ولفتت إلى أنّ معظم المشاهير الذين أعلنوا أنهم سياسهمون في تسديد المبلغ المستحق على السابر، نكثوا وعودهم.

 


لها

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