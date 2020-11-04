الأربعاء 04-11-2020
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الأربعاء، 04-11-2020 04:12 م

والدة درة تتعرض لوعكة صحية شديدة

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة التونسية درة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة عبارة عن انسداد في الشريان، وذلك بسبب الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها درة خلال الساعات الماضية، عقب إعلان زواجها من رجل الأعمال المصري هاني سعد، وحديث الجمهور عن فارق السن بينهما.

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حيث انها قالت : "أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة.. أمي عندها انسداد في الشريان وتعبت من امبارح، صحافة وضغط ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

 

واضافت : "دعوا الخلق للخالق، ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، واهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة، فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم، وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".

 

وقد انهالت عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لوالدتها الشفاء العاجل .

 

المصدر : فوشيا 

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