السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

1022 إصابة و 12 وفاة جديدة بكورونا السبت

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

إصابتان إثر إطلاق عيار ناري بمشاجرة في إربد

مخالفات سير غير منطقية في عمان

بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 01:04 م

والدة طفلة صالون زهرة تكشف أسرارا من كواليس المسلسل

salun-zahra-528x297


الوكيل الإخباري - تحدثت والدة الطفلة التي مثّلت في صالون زهرة عن تعامل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع ابنتها وراء الكواليس من خلال صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

وصفت نادين بأنها ام بكل ما للكلمة من معنى، تعرف كيف تتعامل مع الاطفال وطريقة دعمهم لأداء افضل المشاهد.


علقت قائلة: “وبيسألوني كيف لقيتي نادين ورا الكواليس؟!قديه حلو بس تشوف ممثلة إم بكل ما للكلمة من معنى بتفرح كل طفل معها بالمشهد، بتدعموا ، بتعلموا وبتحفزوا ليطلّع أفضل ما عنده . 


واضافت: “قدي حلو بس تجي بنتي بعد مشهد قاسي وببكي تقلي نادين غمرتني وقلتلي ” يا عمري كنتي بتعقدي هيدا هو النجاح الحقيقي، شكرا نادين عكل الحب والدعم زهرة لبنان وشكرا لكل أسرة عمل “صالون زهرة” والقيمين على الانتاج”.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7315211-983520783

القضاء البريطاني يدين الكويتية روان بن حسين بسبب طليقها

3

خروج نجل النجم شاروخان من السجن اليوم السبت -فيديو

ي 815

زوج فوز الفهد يتصدر الترند - فيديو

283585_0

محمود العسيلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في باريس - صورة

160106072033911-638x654

شاهد ...بيرين سات تقتحم المسرح اثناء غناء زوجها

والد-ياسمين-صبري-يهاجمها

والد ياسمين صبري ينشر صور خطوبتها الأولى -شاهد

أخبار متعلقة
Doc-P-853432-637647011320401554

نادين نسيب نجيم تشن هجوما عنيفا على إعلامي - صورة

f9b0b262-0471-4e7c-bafd-e91070d4be1a_16x9_1200x676

نادين نسيب نجيم بأقوى هجوم على منتقديها - صورة

News-P-570480-637462187432038441

شقيق نادين نسيب نجيم يشعل المواقع التواصل - صورة

word-image-21

الفنانة فيفيان أنطونيوس تنضم الى الجزء الثالث من عروس بيروت

39C51A35-E618-4CC2-AF02-0619D1CCAB5D

حقيقة تصوير الجزء الثاني من المسلسل الشهير صالون زهرة

نادين

سبب غياب نادين نسيب نجيم عن التمثيل في الـ2022