والدة طفلة صالون زهرة تكشف أسرارا من كواليس المسلسل

الوكيل الإخباري - تحدثت والدة الطفلة التي مثّلت في صالون زهرة عن تعامل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع ابنتها وراء الكواليس من خلال صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وصفت نادين بأنها ام بكل ما للكلمة من معنى، تعرف كيف تتعامل مع الاطفال وطريقة دعمهم لأداء افضل المشاهد.



علقت قائلة: “وبيسألوني كيف لقيتي نادين ورا الكواليس؟!قديه حلو بس تشوف ممثلة إم بكل ما للكلمة من معنى بتفرح كل طفل معها بالمشهد، بتدعموا ، بتعلموا وبتحفزوا ليطلّع أفضل ما عنده .



واضافت: “قدي حلو بس تجي بنتي بعد مشهد قاسي وببكي تقلي نادين غمرتني وقلتلي ” يا عمري كنتي بتعقدي هيدا هو النجاح الحقيقي، شكرا نادين عكل الحب والدعم زهرة لبنان وشكرا لكل أسرة عمل “صالون زهرة” والقيمين على الانتاج”.

المصدر - الفن

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