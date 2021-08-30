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الإثنين، 30-08-2021 03:12 م

والدة كندة علوش تخطف الأنظار بجمالها - صور

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الوكيل الإخباري - هنّأت الفنانة السورية كندة علوش والدتها بعيد ميلادها، وذلك بنشر مجموعة صور تجمعهما، وأخرى بدت فيها مع حفيدتها حياة عمرو يوسف، وذلك عبر حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام".

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وعلّقت علوش على الصور قائلةً: "مامي حبيبتي كل سنة وإنتِ حبيبة قلبي، أحلى أم وأحلى رفيقة وأحلى تيتة الحياة، الله يخليلي ياكي يا روحي ولا يحرمني منك ويسعد قلبك على طول".

ولفتت والدة كندة الأنظار بجمالها الطبيعي من دون عمليات تجميل، ولاحظ عدد كبير من المتابعين أن هناك شبهاً بسيطاً في الملامح بينهما، وانهالت التعليقات التي تغزلت بالأم وبأناقتها وجمالها.

 



 

المصدر - لها 

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