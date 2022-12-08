والد أنغام يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

الوكيل الإخباري-كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام تطورات حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى خلال الفترة الماضية وعودتها إلى المنزل.
وقال والد أنغام في تصريح لموقع" القاهرة 24" ، إن أنغام تتمتع بحالة صحية جيدة حاليا وتمكث في منزلها بجانب أولادها، مشيرًا إلى أنها أصبحت لا تحتاج إلى متابعة الدكاترة بعد تحسن حالتها، معلقًا: "ربنا نجاها وبقيت بخير".
وعن عودتها لنشاطها الفني، أوضح والد أنغام: "أنغام ستعود لجمهورها قريبًا وهي مشتاقة للجمهور، والعودة من خلال حفلات وأغاني جديدة".
وكانت قد أصدرت صفحة أنغام بيانًا مؤخرًا يكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية كبيرة، وجاء في البيان: " تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت دخولها المستشفى " .