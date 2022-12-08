الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 09:28 ص

والد أنغام يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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الوكيل الإخباري-كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام تطورات حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى خلال الفترة الماضية وعودتها إلى المنزل. 

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وقال والد أنغام في تصريح لموقع" القاهرة 24" ، إن أنغام تتمتع بحالة صحية جيدة حاليا وتمكث في منزلها بجانب أولادها، مشيرًا إلى أنها أصبحت لا تحتاج إلى متابعة الدكاترة بعد تحسن حالتها، معلقًا: "ربنا نجاها وبقيت بخير".


وعن عودتها لنشاطها الفني، أوضح والد أنغام: "أنغام ستعود لجمهورها قريبًا وهي مشتاقة للجمهور، والعودة من خلال حفلات وأغاني جديدة".

 

وكانت قد أصدرت صفحة أنغام  بيانًا مؤخرًا يكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية كبيرة، وجاء في البيان: " تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت دخولها المستشفى  " .

 


 




 

 


 

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