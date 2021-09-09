والد بريتني سبيرز يطالب بإنهاء الوصاية المفروضة عليها

الوكيل الإخباري - طلب والد بريتني سبيرز رسمياً من المحكمة، أمس الأول، إنهاء الوصاية المفروضة على ابنته منذ أكثر من 13 عاما، فيما يخص حياتها الشخصية وشؤونها المالية.

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وكان جايمي سبيرز، الذي شنت المغنية معركة قضائية ضده لقيت تغطية إعلامية واسعة لكفّ يده عن شؤونها، قد قبِل الشهر الماضي التخلي عن تولي وصاية نجمة البوب وهو أعرب عن رغبته في "التعاون مع المحكمة والمحامي الجديد لابنته، تمهيدا لانتقال سلس إلى وصيّ جديد"

واعتُبر هذا القرار نصراً لنجمة البوب (39 عاما) وانقلابا في موقف والدها، الذي قال في بادئ الأمر إنه سيعترض على الدعوى القضائية التي رفعتها بريتني لسحب الوصاية منه، والتي كانت تتيح له التحكّم بالكامل في الموارد المالية لابنته منذ 2008.

المصدر - لبنان 24